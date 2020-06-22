İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

Denizli’de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden, 10’u tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden, 10'u tutuklanarak ceza evine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca yüklü miktarda ve farklı türlerde uyuşturucu maddelere yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Çevre kentlerden Denizli'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı yönünde istihbarat alan ekipler operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 10'u tutuklanırken, 8 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.


Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonlarda 55 gram eroin, 153 adet uyuşturucu hap, 28 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 4 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet mermi ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.