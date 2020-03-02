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Uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi tutuklandı

Denizli’de narkotik polisi tarafından son bir hafta içerisinde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişinin tamamı sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli'de narkotik polisi tarafından son bir hafta içerisinde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişinin tamamı sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik geçtiğimiz hafta içi farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların 19'uda tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Yapılan operasyonlar ayrıca 1.6 gram metamfetamin, 91 gram eroin,16 adet sentetik ecza hap, 1adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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