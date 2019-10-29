Uyuşturucu operasyonlarında 50 kişi gözaltına alındı 10'u tutuklandı

Denizli'de polis tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 50 kişi ise gözaltına alındı. 40 şahıs hakkında gerekli işlemlerinin yapıldığı operasyonlarda 10 şahıs ise sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Farklı birimlerinde destek verdiği operasyonların 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 54 gram eroin, 110 gram esrar, 87 gram metanfetamin, 15 adet sentatik ecza hap, 13 adet exstacy hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 50 kişi hakkında yasal işlem yapılırken bu şahıslardan 10'u ise çıkardıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.