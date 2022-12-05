Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Denizli'de madde kullanarak ticaretini yapan 6 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 28 Kasım - 4 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 6 tacir gözaltına alındı.

Faaliyette; toplam 320 gram esrar maddesi, 484 gram skunk maddesi, 28 gram metamfetamin maddesi, 16 gram eroin maddesi, 19 adet sentetik ecza, 48 birim sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet tüfek ele geçirildi.

İfadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 6 tacir, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.