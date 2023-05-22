Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 8 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 18.341 birim sentetik kannabinoid, 162 gram eroin, 77 gram esrar, 62 adet sentetik ecza, 35 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.