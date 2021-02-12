Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı

Denizli'de uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte kablo çalan sabıkalı hırsız, JASAT'ın sıkı takibinden kaçamadı. 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pamukkale ilçesinin Pınarkent Mahallesi'nde hafta sonu bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Müşterek yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelemesi sonucu olayı gerçekleştiren şüpheliler ve araç tespit edildi. Hırsızlık olayının şüphelileri Mehmet D. (33) ve sevgilisi Vesile M.'nin (22), Denizli kent merkezine doğru seyretmeleri nedeniyle emniyet birimleriyle de bilgi paylaşımı yapıldı.

Polisten 30 kilometre kaçtı

Olaydan 3 gün sonra, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, hırsızlık olayında kullanılan 61 AAZ 035 plakalı otomobili fark edince aracı durdurmak istedi. Mehmet D., polisin 'dur' ihtarına uymayarak yanında bulunan sevgilisiyle birlikte kaçmaya başladı. Kırmızı ışık ihlali yaparak hızla seyreden otomobil, 30 kilometrelik kovalamaca sonucunda durduruldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan Mehmet D. ve Vesile M. saklandıkları bir evin bahçesinde yakaladı.

Hırsızlık yapıp uyuşturucu alıyorlardı

Alkollü araç kullanmak, polisin 'dur' ihtarına uymamak ile kısıtlamayı ihlalden işlem yapılan çift, hırsızlık olayıyla ilgili olarak JASAT'a teslim edildi. Kablo hırsızlığı olayının şüphelisi Mehmet D., suçu sevgilisi Vesile M. ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Her ikisinin de uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen çiftin, hırsızlık mallarının satışından elde ettikleri parayla uyuşturucu alıp kullandıkları iddia edildi.

Sevgililerin yapılan GBT sorgusunda Mehmet D'nin 22, Vesile M.'nin ise 10 ayrı suç dosyasının olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen ve ‘Memi' lakabını kullanarak çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı öğrenilen Mehmet D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Vesile M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.