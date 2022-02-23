Uyuşturucu satan 3 kadın kıskıvrak yakalandı

Denizli'de alkollü mekanlarda çalışan kadınlara uyuşturucu hap temin eden 3 kadın jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi'nde bulunan alkollü mekanlarda çalışan kadınlara, 3 kadının uyuşturucu hap temin ettiği yönünde ihbar geldi. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri takibe aldıkları 56 yaşındaki T.T., 23 yaşındaki M.K. ve 22 yaşındaki Y.G. isimli kadınların kaldığı aparta operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyon sonrası yapılan aramada 53 adet “Galara” adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kadın ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Adliye çıkarılan 3 kadın çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.