Uyuşturucu taciri 14 kişi tutuklandı

Denizli'de çok sayıda uyuşturucu madde ile farklı operasyonlarda yakalanan 14 kişi tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda, toplam 1.255 gram metamfetamin maddesi, 40 adet sentetik hap ile skunk, eroin, esrar, sentetik kannabinoid maddesi ve 1 adet tabanca ile tabancaya ait 60 adet fişek ele geçirildi. Malzemelerle beraber farklı operasyonda yakalana 14 kişi ise yakayı ele verdi.

“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.