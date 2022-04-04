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Uyuşturucu taciri 26 kişi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 26 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 26 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Yapılan çeşitli operasyon sonucu 26 şüpheli satışa hazır vaziyette 400 gram skunk maddesi, 223 kök kenevir bitkisi, 166 adet sentetik ecza hap, 52 birim sentetik kannabinoid maddesi,45 gram esrar maddesi, 35 gram eroin maddesi,16 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İşlemleri ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 26 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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