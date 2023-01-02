Uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi, çok sayıda maddeyle yakalandıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 4 tacir yakalandı. Genel yapılan aramalarda; toplam 230 adet captagon, 4 adet ecstasy 13 adet sentetik ecza, 86 gram esrar, 18 gram eroin, 12 gram metamfetamin, 3 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet tüfek ele geçirildi. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.