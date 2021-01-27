Uyuşturucu tacirine jandarma geçit vermedi

Denizli'nin Kale ilçesinde uyuşturucu satıcısına yönelik Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekiplerince aralıksız olarak uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Kale ilçesinde uyuşturucu temin eden şüpheli daha sonra sattığına yönelik istihbarı bilgiler üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada, 40 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan 1 şüpheli karakolda ki işlemlerinin ardından hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.