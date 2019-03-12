Uyuşturucu tacirlerinin öncü araçlı önlemini polis bozdu

DENİZLİ (İHA) – İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu taşıyan zanlıların, öncü araçları önlemini Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bozdu. Aracın motor kısmına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu.

Uyuşturucu satıcılarının İstanbul'dan Denizli'ye madde getireceğini belirleyen Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul'dan yola çıkan araç, ekipler tarafından takibe alındı. Zanlıların güzergahlarda olası jandarma ve polis denetimlerini atlatmak için öncü araç kullandığı belirlendi. İki aracın yol boyunca birbirleriyle irtibatlı oldukları da tespit edildi. Öncü durumdaki 07 plakalı aracın il merkezine girmesiyle operasyona başlayan ekipler, şüpheli aracı kontrollü bir şekilde durdurdu. Araçtaki R.E. ve B.E. isimli şahısların üzerinden 7 gram skunk maddesi çıktı.

Öncü yakalanınca habersiz kaldılar

Öncü aracın ekiplerce yakalanması ile habersiz kalan diğer araç ise operasyona katılan diğer narkotik ekiplerince Aydın-Denizli Karayolu üzerinde yakalandı. Narkotik madde arama köpeği Çako'nun tepki gösterdiği araçta ön kaput kısmına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 823 gram skunk maddesi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

İl merkezinde uyuşturucu madde satıldığı tespit edilen başka bir adrese yapılan operasyonda ise yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aralamalarda 360 gram skunk maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde toplam 2 kilo 183 gram skunk maddesi, 1 kilo 321 gram esrar maddesi, 68 gram eroin maddesi, 79 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde suçlarından 31 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen 19 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.