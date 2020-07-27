İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon neticesinde, 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde sevk ettiği ve uyuşturucu ticareti yapan şahısların ihbarı üzerine harekete geçti. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri tarafından şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü yabancı uyruklu toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 495 gram afyon sakızı, 154 gram skunk, 14 gram metamfetamin, 11 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Öte yandan, şahıslar emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli 6 şahıstan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.