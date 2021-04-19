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Uyuşturucu ticareti yapan kamu görevlisi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu madde imal edip satışını gerçekleştiren 3 kişiden 74 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu madde imal edip satışını gerçekleştiren 3 kişiden 74 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerinden kamu görevlisi 1 kişi tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarayköy ilçesinde uyuşturucu maddesi imal edip ticaret yapıldığına dair bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 1'i kamu görevlisi olmak üzere 3 kişinin kimliğini belirledi. Yapılan titiz çalışmalar sonrası operasyon gerçekleştiren ekipler 3 şüpheliyi yakalarken, üzerlerinde satışa hazır toplam 74 gram eroin maddesi ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden kamu görevlisi olan tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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