Uyuşturucu ticaretine karışan 10 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 10 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette toplam 105 gram metamfetamin, 55 gram eroin, 1112 gram esrar, 28 kök kenevir bitkisi, 115 adet sentetik ecza ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İşlemleri ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.