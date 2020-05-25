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Uyuşturucu ve tüfeği yakalatacağını anlayınca yaya olarak kaçmaya çalıştı

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli’de polisin kontrol amaçlı durdurduğu ve evrak kontörlü yaptığı otomobildeki şahıslardan biri yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli'de polisin kontrol amaçlı durdurduğu ve evrak kontörlü yaptığı otomobildeki şahıslardan biri yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan kontrollerde araç içerisinden uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek çıktı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Denizli-Antalya karayolu üzeri YSE kavşağında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bölgede denetim yapan ekipler İ.S.N., idaresindeki 20 BR 735 plakalı otomobili durdurdu. Evrak kontrolü yapıldığı esnada araç içerisinde bulunan H.C.G., isimli şahıs bir anda arka kapıyı açarak kaçmaya başladı. Bunun gören ekipler yaya olarak şahsın peşinden gitti. Kısa bir kovalamaca sonrası şahıs olay yerinden birkaç yüz metre ilerde polis ekipleri tarafından yakalandı. Ardından araçta arama yapan ekipler, metenfetamin isimli bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız pompalı tüfek ve mermiler ele geçirildi. Olayın ardından sürücü ile birlikte diğer 2 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal başta olmak üzere toplamda yaklaşık 10 bin TL'ye yakın para cezası kesilirken, sonrasında ise biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

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