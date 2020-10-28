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Uyuşturucuya farkındalık için ‘Narko-Rehber' projesi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ‘Narko-Rehber’ projesi kapsamından video konferans sistemi ile toplam 76 katılımcıya uyuşturucu farkındalığı arttırmak için seminer verdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ‘Narko-Rehber' projesi kapsamından video konferans sistemi ile toplam 76 katılımcıya uyuşturucu farkındalığı arttırmak için seminer verdi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, ‘Narko-Rehber' projesi kapsamında Denizli Ticaret Odası Başkanlığına kayıtlı yönetim kurulu ve üyelerine video konferans sistemi üzerinden toplam 76 katılımcıya “Uyuşturucusuz Toplum Hepimizin Eseri Olacaktır” sloganıyla seminer verdi. Uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçileceği ve ‘UYUMA' ihbar programı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme gerçekleştirildi.


Devam eden süreçte ailelere, okullarda görev yapmakta olan idareci ve öğretmenlere, diğer kurum ve kuruluş personellerine, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda “Narkorehber ve Narkonokta” bilgilendirme faaliyetleri yapılmaya devam edileceği bildirildi.

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