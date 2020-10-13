Bunlardan birisi olan uzaktan eğitim destek veren Kızılay, başlattığı kampanya ile öğrencilerin eğitime uzak kalmasını engelleyecek.

Kovid-19, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni bir sürecin başlamasına neden oldu. Bulaşın engellenmesi amacıyla eğitimde de değişikliğe gidildi. Öğrenciler, uzun zamandır uzaktan eğitim görüyor. Fakat; teknolojik cihazlarının yetersiz olması nedeni ile bazı öğrenciler uzaktan eğitime uzak kaldı. Bu nedenle Türk Kızılay'ı da, “Senin Desteğin Oldukça, Okul Her Yerdir” diyerek bir kampanyaya imza attı. Kampanya ile ilgili konuşan Türk Kızılay Denizli Şubesi Başkanı Adem Salih Deniz, “Uzaktan eğitim için gerekli teknolojik ekipmanı olmayan bir çocuğun bile eğitiminden geri kalmaması için ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerine destek olmak maksadı ile kampanyamızda toplanan yardımlar, Milli eğitim bakanlığına teslim edilecek” dedi.

Şubelerden hizmet verilecek

Alınacak olan dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayarların yine bakanlık vasıtası ile dağıtılacağını ifade eden Başkan Deniz, “İnternet sitemiz üzerinden hangi konuda yardım yapacağınızı belirtmek sureti ile genel merkezimizin hesaplarına doğrudan yardım yapabilir. Uzaktan eğitime, yakın destek Web sitemizden ve mobil uygulamamızdan kolayca yapabileceğiniz gibi, 168 Ücretsiz Çağrı Merkezimiz üzerinden, Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından. Tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e 'EĞİTİM' yazıp mesaj (SMS) yollayarak 10? katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca şubemizi ziyaret ederek bağışınızı şubemizde gerçekleştirebilir ya da 0 258 264 43 43 telefonumuzdan şubemizi arayarak hangi konuda bağış yapmak istediğinizi belirtip, şubemiz personeli sizin eviniz ya da iş yerinizden yapmak istediğiniz bağışı alıp, genel merkez hesaplarımıza makbuz karşılığı sizin adına yatırabiliriz. Halkımızın şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de gerekli katkıyı vereceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.