Üzerinden çok sayıda kimlik ve telefon çıktı

Denizli'de arama yapılan bir şüphelinin üzerinden 15'e yakın kimlik ve 9 tane telefon çıktı. Kimliklerin deprem bölgesindeki akrabalarına ait olduğu belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinile bilgiye göre; AFAD İl Müdürlüğü'nün çevresinde A.K. isimli şüphelinin bilgileri kontrol edildi. Bu sırada şüphelinin telaşa kapılmasının ardından ekipler üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada yaklaşık 15 farklı kişiye ait kimlik ve 9 cep telefonu bulundu. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Burada yapılan incelemede kimliklerin bazılarının, şüphelinin deprem bölgesindeki vatandaşlara, bazılarının ise çocuklarına ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmanın ardından ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.