Üzerine devrilen duvarın altında can veren 18 günlük gelin, son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde komşusunun uzattığı mısırı almak için eğildiği sırada duvarın çökmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 günlük gelin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tavas ilçesine bağlı Horasanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 11 Eylül'de Ömer İlkinci ile evlendikten sonra kent merkezine yerleşen ve daha sonrasında doğup büyüdüğü mahalleye akraba gezmesi için gelen 25 yaşındaki Pınar İlkinci, sokakta yürürken komşusunun kendisine uzattığı mısırı almak için eğildi. Bu sırada bir tarafında silaj yığını bulunan duvarın üzerine çökmesi sonucu duvarın altında kalan ve ağır yaralanan İlkinci, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haber sonrası otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürülen İlkinci'nin cansız bedeni, sabah saatlerinde yakınları tarafından helallik alınmak üzere eve götürüldü. Alınan helalliğin ardından İlkinci, Eskihisar Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Eskihisar Mezarlığı'na gözyaşları içinde defnedildi. Çok sayıda sevenlerinin katıldığı cenaze namazında eşi Ömer İlkinci ayakta durmakta güçlük çekti.

Akraba gezmesi için geldiği kırsal mahallede üzerine devrilen duvarın altında hayatını kaybeden Pınar İlkinci'den geriye 11 Eylül'de yapılan düğününde kayda alınmış mutluluk görüntüleri kaldı. Görüntü ve fotoğraflarda İlkinci ve eşi Ömer İlkinci'nin akrabalarıyla birlikte düğünde karşılık oynadığı anlar yer aldı.