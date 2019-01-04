İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üzerine duvar yıkılan araçlar olay yerinden kaldırıldı

Denizli’de aşırı rüzgar nedeniyle üzerine duvar yıkılan otomobiller olay yerinden kaldırıldı.

Denizli'de aşırı rüzgar nedeniyle üzerine duvar yıkılan otomobiller olay yerinden kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği sokakta yapılan temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.


Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1598 Sokak'ta bir arsanın çevresine örülen istinat duvarı dün gece sabaha karşı fırtına nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Briketlerden bazıları araçların camlarından içeri girdi. Araçların tavanları yıkılan duvarın briketleri ile kaplandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı fakat büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayda üzerine duvar yıkılan otomobiller olay yerinden çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Ardından bölgede belediye tarafından iş makineleriyle temizlik çalışması başlatıldı. İşçiler yıkılan duvardan çevreye dağılan briketleri sokaktan kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.