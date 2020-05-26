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Üzerine yıldırım düşen 8 metrelik ağaç ikiye bölündü

Denizli’de üzerine yıldırım düşen yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki ardıç ağacı ortadan ikiye bölündü.

Denizli'de üzerine yıldırım düşen yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki ardıç ağacı ortadan ikiye bölündü. Yağmurdan dolayı ağacın altına sığınan çobanın ise 15 dakika önce ağacın altından ayrıldığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Çal ilçesi Bayıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede keçilerini otlatan Özcan İlhan, yağıştan korunmak için bir ardıç ağacının altına sığındı. Yağmurun kısa sürede durmayacağını tahmin eden İlhan, hayvanlarını toplayarak ahıra götürdü. Çobanın ayrılmasından sonra büyük bir gürültü ile ağacın üstüne yıldırım düştü. Yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki ardıç ağacı ortadan ikiye bölündü.


Özcan İlhan, sadece 15 dakika ile ölümden kurtulduğunu söyleyerek, büyük tehlike atlattığını ifade etti.

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