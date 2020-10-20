Üzerine yıldırım düşen dana telef oldu

Denizli'nin Çal ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında üzerine yıldırım düşen bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Denizli'de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Bu yağışlardan en çok etkilenen ilçelerin başında da Çal ilçesi yer alıyor. Gök gürültü sağanak yağış ve arkasından gelen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı özellikle çiftçi ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşları olumsuz yönde etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ekili arazilerde hasara yol açarken, araçlar ve güneş enerji sistemleri de hasar gördü.

Bunun yanı sıra gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım düşmesi sonucu, İsmailler Mahallesinde bir dana telef oldu. Cengiz Aytekin isimli vatandaşa ait olan dana, tam başına düşen yıldırım sonucu olduğu yerde öldü.

Dananın telef olduğunu yağmur yağışı etkisini azaldığında besihanesine gittiğinde gören Cengiz Aytekin, büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık 17 canlı hayvanın bulunduğu besihane de sadece bir hayvanın telef olması ise tek teselli oldu. Dananın yağmur esnasında dolaşmak için dışarıya çıktığı an yıldırımın düştüğü ve telef olduğu belirtildi.