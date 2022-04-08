Uzman çavuş, kendini darp eden ünlü doktoru 10 kurşunla öldürdü

Denizli'de ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, askerlik şubesi önünde darp ettiği ve aynı zamanda hobi olarak beslediği atlara bakıcılık yapan uzman çavuş tarafından 10 kurşunla öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Acıpayam Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, Acıpayam ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde bir bahçe satın aldı. Buraya inşa ettiği ahırda hobi olarak at yetiştirmeye başlaya Dr. Naim Ünsal, atların bakımı için uzman çavuş Musa D. ile anlaştı. Dün gece atlardan birinin kaybolmasının ardından, bugün öğle saatlerinde ahıra gelen Dr. Naim Ünsal ile Musa D. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ahırdan ayrılan Musa D.'yi takip eden Dr. Naim Ünsal, askerlik şubesi yakınlarında yakaladığı uzman çavuşu darp etti.

Aracından indirip yeniden dövdü

Musa D., aracına binip uzaklaşmaya çalıştığı sırada onu otomobilinden indiren Dr. Naim Ünsal, araçtan indirip yeniden dövmeye başladı. Aldığı darbeler sonrası yere düşen Musa D. üzerinde bulunan silah ile önce Dr. Ünsal'ın ayağına ateş etti. Dr. Ünsal, yeniden Musa D.'nin üzerine doğru gelince, uzman çavuş 9 el daha üst üste ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden ünlü doktor Naim Ünsal'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Ünsal'a 10 el ateş ederek öldüren uzman çavuş ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.