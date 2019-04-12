Uzmanından bahar alerjisi uyarısı

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği'nde görevli Op. Dr. Emre Erkilet, bahar ayları ile birlikte polen, ev tozu ve yabani otların etkisiyle kişilerin alerjik reaksiyonlarının arttığını belirtti.

Erkilet, bahar mevsimi ile birlikte alerjileri olanların şikayetlerinin arttığını ve bu konuda kapılarının son günlerde daha fazla çalınmaya başladığını ifade etti. Alerjilere karşı tıbbi yönden kesin bir çözümün olmadığını vurgulayan Erliket, “Bahar aylarına girmiş bulunmaktayız. Özellikle alerjisi olan insanlar bu dönemlerde çok ciddi alerjik problemler yaşamakta. Alerjik şikayetlerinde genelikle sık sık hapşırma şikayetleri görünmekte. Burun tıkanıkları artabilmekte, burun akıntısı ya da geniz akıntısı buna bağlı olarak da gıcık tarzında öksürükler görülmekte. Gözlerde yaşarmalar olabilmekte. Bunlar bazı kişilerde çok hafif formlarda olurken bazı kişilerde ise çok ağır formlarda olabiliyor. Öyle ki kişinin artık günlük hayatında sosyal ilişkilerini etkileyecek seviyede rahatsız edici olabiliyor. Bu durumların maalesef kesin bir çözümü yok. Yani biz size ‘bu ilacı vereceğiz şu ameliyatı yapacağız ve bu alerjiden tamamen kurtulacaksınız' gibi bir şey yok” diye konuştu.

“Rüzgar varsa yeşillik alanda çok durmayın”

Bu tür şikayetler ile kendilerine gelen hastalara öncelikle çeşitli alerji testleri yaptıklarını ifade eden Erkilet, test sonucuna göre de kişinin ev tozu, polen, yabani ot ya da neye alerjisi varsa onun tespit edildiğini kaydetti. Erliket, bu tür şikayetleri olanlara bazı önerilerde de bulunarak şunları söyledi:

“Burada en önemli olan çok mümkün olmamakla birlikte alerjen ile teması kesmektir aslında. Alerji dediğimiz normal işte polenle karşılaştığında alerji olmayan bir kişi reaksiyon vermezken alerjik bir hastanın o maddeye yani polene karşı yada ev tozuna karşı ciddi aşırı bir duyarlılık reaksiyonu göstermesi. Özellikle alerji hastalarına önerimiz hava açık ve rüzgarlıysa ve polenler uçuşuyorsa çok fazla yeşillik alanda mümkünse dolaşmamalarını istiyoruz. Gerekirse maske takmalarını öneriyoruz. Alerjik hastaları çok tipiktir. Mesela yağmur yağdığı zaman rahatlarlar polenler yere çöker çünkü. Biz muayenelerimizi değerlendirdikten sonra ilk önce endeskopik olarak bir muayene ediyoruz. Alerjik bulgular var mı burunda ona bakıyoruz. Alerjik bulguların durumuna göre de ilaç tedavilerimizi düzenliyoruz. Önerilerde bulunuyoruz. Burun testlerini yapıyoruz. Bu alerjik kişilerde ilerleyen dönemlerde burun içi polipler, etler gelişebiliyor. Burun içi etlerinde çok fazla büyümeler olabiliyor. Bunların bazılarında cerrahi gerekebiliyor. Bunları muayene ve takip sonuçları ile değerlendiriyoruz.”