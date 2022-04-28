Uzmanlardan bayram öncesi beslenme ve tatlı uyarısı

Konuyla ilgili Özel Denizi Tekden Hastanesi uzmanları uyulması ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Denizli Tekden Hastanesi uzmanları beslenme ve tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Ramazan ayı boyunca beslenme düzeninin değişmesi ve günlük öğün sayısının düşmesinin ardından normal beslenme düzenine geçilmesiyle bir anda fazla yeme sürecine giriyoruz. Bu durum da bazı hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Tekden Hastanesi uzmanları da gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu. Ramazan Bayramı'nda tatlı ve çikolata tüketiminin arttığından bahseden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Semra Tursun, “Ramazan ayı boyunca öğün sayısı, tüketilen yiyecekler ve su miktarındaki değişikliklerden dolayı bayramda beslenmenin önemi daha da artmıştır. Su tüketimi özellikle de yeterli miktarda olursa bazı rahatsızlıkların önlenmesine de yardımcı olur. Öğünlerde tüketilen yemek miktarı, yağ, şeker, karbonhidrat miktarının az olması sağlığımız açısından son derece önemlidir. Bir ay boyunca tutulan orucun ardından Ramazan Bayramı'nda tatlı ve çikolatayı fazla kaçırmak bazı sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir” dedi

“Özellikle şeker hastalarının mümkün olduğu kadar tatlılardan uzak durmaları gerekir”

Ramazan sonrası bayram ikramlıklarında aşırıya kaçılmaması gerektiğinden bahseden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Baysoy, “Ramazan ayını geride bırakırken, bu ayda su tüketiminin yeterli miktarda olmaması durumunun bazı rahatsızlıklara sebep olacağından bahsetmiştik. Ramazanın bitmesi ve bayramın gelmesiyle birlikte ikram edilen tatlılar ve çikolataları da fazla kaçırmamak sağlığımız açısından son derece önemlidir. Aşırı yemek yemek, tatlı ve çikolataya özellikle dikkat etmesi gereken kişiler de şeker, tansiyon, kalp hastalığı olan kişilerdir. Ramazan ayı boyunca yavaşlayan sindirim sitemine bir ana yüklenmek özellikle bu tür hastalarda daha ciddi sıkıntılara sebep olabilmektedir. Bu yüzden ramazan bayramı boyunca ve sonrasında ağır yiyeceklerden uzak durmak sağlığımızı riske atmamak son derece önemli. Ramazan Bayramı'nı normal beslenmemize dönmek için bir uyum süreci olarak düşünebiliriz” şeklinde konuştu.

“Her şeyin azı karar çoğu zarar”

Ramazan Bayramı'nda mideye bir anda yüklenilmemesi gerektiğinden bahseden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Çırnaz, “Uzun süre açlık gerektiren Ramazan ayından sonra bayrama girmemizle birlikte genelde bir anda özellikle tatlılara yükleme yapıyoruz. Burada dikkat etmesi gereken kişiler özellikle şeker hastalarıdır. Şeker hastaları dahil herkesin daha sebze ağırlıklı ya da daha hafif besinler tüketerek mideye yükleme yapmamasını öneririz. Ayrıca çok fazla yemek yemek değil daha az ve hafif yiyeceklerle ramazan bayramını geçirmek mümkün. Hepimizin bildiği bir düstur var her şeyin azı karar çoğu zarar. Bu özellikle midemizin ramazan ayıyla birlikte rahatlamasından sonra bayramda tatlılara fazla yüklenmemiz gerektiğinin de önemine vurgu yapıyor. Bu konulara dikkat edersek ramazan bayramını da sonrasını da daha sağlıklı geçirmemiz mümkün” şeklinde bilgi verdi.

“Bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlarda aşırıya kaçmayın”

Besinlere bir anda yüklenmenin bazı hastalıklara sebebiyet verebileceğinden bahseden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Emrah Yerlikaya, “Ramazan ayında kaybedilen sıvı miktarını tekrar yerine getirebilmek için bünyeye göre günde en az 2-2,5 litre su tüketilmesinde fayda vardır. Bunun dışında ramazan bayramında ikram edilen şeker, çikolata, tatlı, hamur işleri gibi besinler kan şekerimizi hızla yükseltir. Bu gibi besinlere bayram gelince bir anda yüklenmek kan şekerinin hızla yükselmesine sebep olduğu gibi bazı sindirim sistemi sorunlarına da yol açabilmektedir. Bayram ziyaretlerinde ikramlara dikkat etmeli, aşırıya kaçmadan yeterli miktarda tüketmemiz hem sağlığımız için hem de kilo almamak için önemlidir. Şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanlar ve özel beslenme tedavisi uygulayanların özellikle bayramda ve sonrasında da bu sürece uymaya devam etmesinde fayda var” ifadelerini kullandı.