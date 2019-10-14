Üzüm bağındaki cinayete 5 yıl sonra tutuklama kararı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 2014 yılında bir kişinin üzüm bağında tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin davada, ölen şahsın eşi ve yasak aşk yaşadığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

4 Ağustos 2014 yılında meydana gelen olayda 2 çocuk babası Hacı Veli Taşdöğen tüfekle vurularak öldürüldü. Aradan geçen süre içerisinde aydınlatılamayan cinayet özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda tekrar gündeme geldi. Taşdöğen'in eşi Ayşe Taşdöğen'in programdaki konuşmalarının ardından harekete geçen polis ekipleri, savcılık talimatı ile Ayşe Taşdöğen ile aralarında yasak aşk olduğu iddia edilen Arif T.'yi gözaltına aldı. Savcılık sorgusunun ardından mahkeme sevk edilen 2 zanlı da tutuklanarak cezaevine yeniden gönderilirken, 5 yıldır çözülemeyen faili meçhul cinayet dosyası tekrardan açılmış oldu.