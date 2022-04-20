Üzüm üreticilerine büyük destek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Buldan'ın Doğanköy Mahallesi'nde iyolojik ve biyoteknik mücadele projesi gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının katkılarıyla 2021 yılında 300 dekar alanda başlayan, 2022 yılında 870 dekara ulaşan, bağ alanlarında salkım güvesine karşı, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele çerçevesinde İSONET-L projesi Buldan Doğan mahallesinde gerçekleştirildi.

Buldan Doğanköy mahallesinde, birçok yetkili, teknik personel ve üzüm üreticilerinin katılımlarıyla gerçekleşen projeyle ilaç, işçilik ve yakıt tasarrufu sağlanarak verimliliğin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.