Uzun bir aradan sonra ilk ders zili çaldı

Türkiye genelinde Korona virüs salgı nedeni ile 2020 Mart ayında eğitime ara verildi Yaklaşık 6 ay geçen süre zarfında okulların açılıp açılamayacağı konusunda belirsizliğini korurken online eğitimle beraber ilk adım atıldı. 21 Eylül Pazartesi okullarda yüz yüze eğitim, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başladı. Okullar öğrencileri için haftalar öncesinden hazırlıklarına başlayarak, en güvenli bir şekilde eğitim-öğretim için hazırlıklarını tamamladı.

Ziyarette sınıfları gezerek öğretmenlere ve öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılını hayırlı uğurlu olmasını dileyen Vali Ali Fuat Atik, “Denizli genelinde resmi ve özel olmak üzere 275 ilkokulda 14 bin769 ilkokul birinci sınıf öğrencisi, 96 anaokulu ve ilkokul bünyesindeki anasınıflarında 12 bin 832 okul öncesi öğrencisi eğitim öğretim yılına başladı. Okullarımız tüm önlemleri alarak geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için çalışmalarını tamamladılar. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Öte yandan, Vali Ali Fuat Atik, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ile İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ilk ders zilinde Merkezefendi Yenişehir Anaokulu'nu ziyaret etti.