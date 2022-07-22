Uzun bir aradan sonra yükselişe geçen salgın Denizlileri tedirgin etti

Tüm dünya ve yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de korona virüs vakalarında artış devam ediyor. Yoğun bakımlara da yansıyan vaka sayıları ve aşı çağrısının yapılmasının ardından endişeye kapılanlar, maskeyle dolaşmaya başladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uzun bir aradan sonra korona virüs vakaları tırmanışa geçti. Ülke genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri, aşılama oranın yüksek olması ve rahatsızlığın hafif semptomlarla geçmesinden dolayı alınan tedbirlerin büyük bir kısmı aylar önce kaldırıldı. Ancak yeni varyantların ortaya çıkması ve hatırlatma aşısının yeterli oranda kullanılmaması sonucu hem dünya da hem de ülkemiz genelinde pozitif vaka sayılarında artış yaşanmasına neden oldu.

Vaka artışları maske kullanımını artırdı

Artan pozitif vaka sayıları, vatandaşlarda tedirginliğe neden olamaya başladı. Geçmiş dönemde açıklanan korona virüs tablosunda düşüş yaşanan iller arasında yer alan Denizli'de de, son günler vaka artışı yaşandığı gözlendi. Artan vaka sayıları hem cadde ve sokaklarda hem de toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda maske takma oranını yükseltti. Vatandaşlardan bir bölümü artan vakaların ardından maske yasağının tekrardan getirilmesini talep ederken, kimisi ise geçici bir artış olduğunu savunarak yasakların geri gelmemesi gerektiğini savundu.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğünde kritik uyarı

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de korona virüs vakalarının artışa geçtiğini İl Sağlık Müdürlüğü duyurdu. Yapılan duyuruda vatandaşlara acil hatırlatma dozlarını yaptırmaları çağrısında bulunuldu. Vaka seyrinin il genelinde zaman zaman pik yaptığını, alınan önlem ve belirlenen kurallar neticesinde salgının kontrol altına alındığını belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, aşılamanın başlamasıyla korona virüs ile mücadelede en büyük gücün aşı olduğunu gördüklerini söyledi. Öztürk, korona virüsün tam olarak bitmediğinin altını çizerek vatandaşlara hatırlatma aşısı olun uyarısında bulundu.

“Aslında herkese maske takmayı tavsiye etmemiz lazım"

Pandemi kurallarına uymayan vatandaşların kendisi gibi 65 yaş üstü grubu tehlikeye soktuğunu iddia eden Galip Cerit, aşı olmayanları da düzenli aşı yaptırmaya davet etti. Cerit, herkesin maske kullanması gerektiğini söyleyerek, “Genelde herkesin korona virüsü önemsememesi ve sağlığına dikkat etmemesi vaka sayılarını artmasına neden oluyor. Bunun yanında maske takmayanlar sadece kendilerini değil benim gibi 65 yaş üstünde olanları da tehlikeye atıyorlar. Aslında herkese maske takmayı tavsiye etmemiz lazım çünkü şu sıralar vakalar çok arttı. Herkesin bu kuralları gönüllü olarak yapması tercihimizdir. Herkes aşısını yaptırsa iyi olur. Ben 4.üncü aşımı yaptırdım ve 5. inci aşıyı olursa onu da yaptıracağım” dedi.

Vaka sayılarının artığını duyduğu andan itibaren maske takmayı tercih eden Yeşim Ünal ise herkesin sağlığını korumak için maske takmanın doğru olduğunu ifade etti. Yoğun bakımlarda vaka sayılarının artmasından dolayı tedirgin olduğunun altını çizen Ünal, “İnsanlarımız çok fazla dikkatsiz ve rahat davranmaya başladı. En azından maskeyi kapalı alanlarda takılması gerektiğini düşünüyorum. Kendimi ve çevreyi korumak amacıyla maske kullanımını bırakmıyorum. Uzmanlardan vaka sayılarını artığını sürekli duyuyoruz. Vaka sayılarının artığını, hatta yoğun bakımlarda yatak sayıların dolup yetmediğini ve tekrar başladığını duyuyoruz. Bu durumda sadece kendimizi değil çevremizi ve ailemizi de korumamız gerektiğine inanıyorum. Maskenin mutlaka şart olduğunu ve kapalı alanlarda kullanılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.