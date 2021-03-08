Vali Ali Fuat Atik, kadın personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelleri ziyaret edip karanfil hediye ederken, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu programa katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin düzenlemiş olduğu programa katılarak kadınların bu özel gününü kutladı. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilik Birim Müdürlüklerinde çalışan personelleri ayrı ayrı ziyaret edip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi. Bayan personeller Vali Atik'e teşekkürlerini iletti.