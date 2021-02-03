Vali Ali Fuat Atik, Tavas'ta incelemelerde bulundu

Esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Atik, ardından Hanife ve Ahmet Paralı Yöresel El Sanatları ve Tekstil Müzesi'ni gezdi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Tavas ilçesine İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Uğur Çağlar ile beraber ziyarete gitti. İlk olarak Tavas Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Ali Fuat Atik, burada Kaymakam Recep Öztürk ve diğer ilçe protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Vali Atik, ilçenin genel durumu, korona virüs ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe esnafı ve vatandaşlarımızla bir araya gelen ve sohbet eden Vali Ali Fuat Atik, sonrasında Tavas Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık'tan Belediye'nin ilçede yürüttüğü çalışmalar ve yatırımların son durumu hakkında bilgi aldı.

El Sanatları ve Tekstil Müzesi'ne ziyaret

Valimiz Sayın Ali Fuat Atik, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından Hanife ve Ahmet Paralı Yöresel El Sanatları ve Tekstil Müzesi'ni gezdi. Anadolu'nun eski uygarlıklarından biri olan Hititliler döneminde kullanılan çanak, çömlek ve süs eşyalarının üretimini yapan, ülkemizde Terrakota Sanatı'nı sürdüren, ülkemizin tek Terrakota Sanatçısı Hasan Hüseyin Savcı'yı atölyesinde ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, Tavas ilçe ziyaretini burada sonlandırdı.