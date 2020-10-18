Vali Ali Fuat Atik tavrıyla takdir topladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ali Fuat Atik, korona virüs denetimleri sırasında yaşanan diyaloğun kamuoyunda yanlış anlaşılmasının ardından yaptığı özür açıklamasıyla hem Bakan Soylu'nun hem de vatandaşların takdirini topladı.

Kovid-19 mücadelesi kapsamında bir işletmedeki çalışanla aralarında geçen diyaloğun yanlış anlaşılmalara neden olmasının herkes gibi kendisini de üzdüğünü belirten Vali Atik, “Ülkemizin ve devletimizin salgına karşı nasıl bir mücadele verdiğini uygun bir lisan-ı hal ile izah etmeye çalıştık. Nitekim devlet sorumluluğu da bunu gerektirir. Bahse konu esnafımız ile yaşanan diyalogdaki görüntüler tüm ayrıntılarıyla incelendiğinde, ziyaretim esnasındaki görüntülerin tamamı izlendiğinde, konunun teferruatı ve süreçteki hassasiyetimiz, vatandaşımızın sağlığını koruma anlayışımız daha net anlaşılacaktır. Bundan sonra da salgından korunma kurallarına uyma noktasında davetimizi yinelemeye devam edeceğiz. Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten şahsımı da üzdü. Bu sebeple vatandaşlarımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum” dedi.

Bakan Soylu da açıklama yaptı

Vali Ali Fuat Atik'in korona virüs denetiminde esnafla girdiği diyalogdan dolayı özür dilemesine dair sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Balanı Süleyman Soylu da, şu ifadeleri kullandı:

“Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, diğeri ise azameti ve sorumluluğunu anlatır. Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur”