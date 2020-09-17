İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Atik, Attouda için talimat verdi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Hisar Mahallesinde Helenistik Dönemde kurulduğu tahmin edilen Karya ile Frigya arasında bir sınır kenti olan Attouda Antik Kenti’nin restore edilmesi için talimat verdi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Hisar Mahallesinde Helenistik Dönemde kurulduğu tahmin edilen Karya ile Frigya arasında bir sınır kenti olan Attouda Antik Kenti'nin restore edilmesi için talimat verdi.


Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mestan Özkan ve Arkeolog Dr. Bilge Yılmaz Kolancı ile birlikte, Helenistik Dönemde kurulduğu tahmin edilen ve Karya ile Frigya arasında bir sınır kenti olan Attouda Antik Kentini ziyaret etti. Attouda Antik Kentinde incelemelerde bulunan Vali Atik, kentin dokusuna uygun şekilde restore edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.