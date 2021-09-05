Vali Atik: “İlköğretim hayat boyu gerekli bilgi ve becerileri temellerinin atıldığı dönemdir”

Vali Atik, yayımladığı mesajda, “Hayat boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temelinin atıldığı bu dönem, yürümeyi öğrenen çocuk misali okul-aile işbirliği ile okuma, yazma gibi temel eğitimlerinin verildiği kıymetli bir zaman dilimidir” ifadelerini kullandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir uzaktan eğitim alan öğrenciler, 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime başlıyor. İlköğretim Haftası kapsamında bir mesaj yayımlayan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yeni eğitim - öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. İlköğretimin hayat boyu gerekli bilgi ve becerilerinin temeli atıldığı bir dönem olduğunu vurgulayan Vali Atik, “Huzurlu ve başarılı bir ders yılı diliyorum. İlköğretim, bize hayat boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temelinin atıldığı dönemdir. Bu dönem, yürümeyi öğrenen çocuk misali okul-aile işbirliği ile okuma, yazma gibi temel eğitimlerinin verildiği kıymetli bir zaman dilimidir. Çocuklarımız da ilerleyen yıllarda kendisi, ailesi ve ülkesi için daima koşmalı aynı zamanda gelişime açık, eğitime önem veren ve idealleri olan birey olarak yaşamını sürdürmelidir. Bizler de her biri birbirinden değerli olan canparelerimiz için onlara çağın gereklerine uygun, ilgi ve kabiliyetlerini geliştirebilecek ortamlar oluşturmak adına devletimizin tüm imkânlarıyla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Nihayetinde değerlerine sahip çıkan, ülkesine bağlı, mutlu bireyler yetiştirmek asli görevimizdir. Önceliğimizin tüm vatandaşlarımızın sağlığı olması dolayısıyla okullarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.