Vali Atik: “Öğrencilerimize bolca kitap okuyacakları keyifli bir tatil diliyorum”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle sosyal medyada paylaşım yaptı. Paylaşımında öğrencilere mesaj veren Vali Atik, tatil boyunca kitap okumalarını şu sözlerle tavsiye etti:

“Çok çalışıp çabaladınız, bir dönemi daha bitirdiniz. Şimdi, emeklerinizin karşılığını alma zamanı. Öğrencilerimize doya doya eğlenecekleri, bolca kitap okuyacakları keyifli bir tatil diliyor; geleceğimizi şekillendirme yolunda emek veren herkese teşekkür ediyorum”