İhlas Haber Ajansı

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Vali Atik'in korona testi pozitif çıktı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in semptomlar göstermesi üzerine yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in semptomlar göstermesi üzerine yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.



Vali Atik, konu hakkında kendisine ait sosyal medya adresinden, “Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımın tamamını zamanında yaptırdığım için hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Tedbirleri alarak çalışmalarıma ara vermeden evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Kurallara uyalım, aşımızı olalım.” İfadelerini kullandı.

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