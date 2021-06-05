Vali Atik'ten LGS'ye girecek öğrencilere mesaj

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'ye girecek olan öğrenciler için mesaj yayımladı. Vali Atik, “Eminim ki sevgili yavrularımız bu sınava oldukça sıkı hazırlandı, inşallah emeklerinin karşılıklarını da alacaklardır” dedi.

Denizli'de 06 Haziran 2021 tarihinde LGS sınavına girecek olan öğrenciler için Vali Atik mesaj yayımladı. Mesajında öğrencilerin büyük bir azimle çalıştığını ve başarılı olacaklarına inandığını belirten Vali Atik, “Çocuklarımızın istikbalinin şekillenmesinde önemli yer tutan sınavlardan bir tanesi de LGS'dir. Dört yıl sürecek yeni bir eğitim hayatının temellerini atacakları bu sınav, başlayacakları yeni eğitim-öğretim sürecinin ilk adımıdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları LGS'de başarılı olacaklarına inancım tamdır. Korona virüs ile mücadelemizin titizlikle devem etmekte olduğu bu süreçte Denizli Valiliği olarak; öğrencilerimizin güvenilir ve sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri adına sınav merkezlerimizde gereken tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Geleceğimize yön verecek olan çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirecekleri yollarda yürüyerek hedeflerine ulaşacaklarına yürekten inanıyorum. Kıymetli yavrularımız gireceğiniz sınavdan alacağınız sonuç her ne olursa olsun her şeyden önemli olan sizlersiniz. Sizler; bizim en değerli varlığımız, biricik yavrularımız ve geleceğimizin teminatısınız. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor ve sınavda sizlere başarılar diliyorum” dedi.