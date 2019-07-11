Vali Hasan Karahan 4 kenti birbirine bağlayacak, Honaz Tüneli'nin tamamlanan sol tüpünden araçla geçti

Denizli Valisi Hasan Karahan, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya illerini bir birine bağlayacak olan ve kazı çalışmaların ise 95,2'sinin tamamlandığı Honaz Tüneli'nin tamamlanan sol tüpünden araç ile geçiş yaptı.

Vali Karahan, 4 kenti birbirine bağlayacak olan çevre yolu üzerindeki Honaz Tünelinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde Vali Karahan'a, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefi Devrim Günak ve Karayolları Denizli Şube Şefi Sait Arıduman eşlik etti.

Vali Karahan, Günak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Günak, kazı çalışmalarında sol tüpte 2 bin 537 metre, sağ tüpte ise 2 bin 285 metre olmak üzere toplamda 4 bin 822 metre ilerleme sağladıklarını ve kalan tünel uzunluğunun ise toplamda 244 metre olduğunu kaydetti. Böylelikle Honaz Tünelindeki kazı çalışmalarının yüzde 95,2'sinin tamamlandığını, nihai iç kaplama betonunda da yüzde 41'inin tamamlandığını belirtti.

Vali Karahan, tüneldeki incelemelerinin ardından tünelde çalışan işçilerle bir süre sohbet etti. Kazı çalışmalarının tamamının bittiği sol tüpten de araç ile geçiş yaptı.