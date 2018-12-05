Vali Karahan ilçe Müftüleri ile bir araya geldi

2018 yılı Aralık ayı ‘İlçe Müftüleri' toplantısı Denizli İl Müftülüğü'nün ev sahipliğinde Vali Karahan'ın başkanlığında Polisevi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Müftüsü Mehmet Aşık, İl Müftü Yardımcıları ve İlçe Müftüleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Karahan, özellikle din hizmetinde bulunan görevlilerin toplumun her kesimini kucaklamasını ve bu konuda hassasiyet göstermelerini istediklerini kaydetti. Vali Karahan, “Din görevlileri, hikmet ve güzel öğütle İslam'ın güzelliklerini topluma hatırlatmak, aktarmak, tebliğ etmek ve öğretmek, insanlara tevazu ile yaklaşmak çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, erkek, kadın, fakir, zengin demeden herkese ilgi ve sevgiyle yönelmek topluma açık olması gerekir. Sokak, mahalle, köy ve şehriyle bütünleşmek toplumu bilgi ve duruşuyla aydınlatmak; topluma her konuda rehberlik etmek ve muhatabı olan insanlara sevgi ve tevazu ile yaklaşmak zorundadır. Günde 5 defa namaz kıldırmak için cemaatinin önüne geçen din görevlimiz sadece kılınan o namazı değil, arkasında saf tutan insanların diğer sıkıntılarını ve dertleriyle ilgilenmelidir” dedi.