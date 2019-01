Vali Karahan'dan öğretmenlere "İstanbul Türkçesi öğretin" talimatı

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem değerlendirme toplantısı Vali Hasan Karahan'ın katılımı ile yapıldı. Merkezefendi Barbaros Kız İmam Hatip Lisesi toplantı salonundaki toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, 19 ilçe Milli Eğitim Müdürü ile Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan ve eğitimin önemine vurgu yapan Vali Hasan Karahan, “Denizli'nin iyiliğine güzelliğine olan her şey birinci önceliğimizdir. Bu nedenle de eğitim birinci önceliğimizdir. Eğitim ile ilgili il genelinde her kesimin katkıda bulunması gerekiyor. Denizli ilinde bir başarı varsa bu herkesin başarısıdır. LGS ve YKS'de elde edilen başarılardan dolayı eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Eğitim sistemimizde okul idaresi, okul müdürü okulun her şeyidir. Okuldaki başarı en önce idareden başlar. Tüm yöneticilerimizin gayreti ile eğitim seviyesinde daha üst noktalara geleceğimize inanıyorum” dedi.

“Berrak Türkçemizi gençlerimize öğretip kullandırmalıyız”

Vali Karahan konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Denizli, Ege Bölgesi'nin önemli bir şehri, İzmir'den sonraki ikinci büyük şehir ve gelişen bir şehir. Tüm bunlarda da eğitimin kalitesi ve seviyesi büyük önem kazanıyor. Önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Denizli'de sanayi varsa, ciddi bir tarım ve turizm potansiyeli varsa ve ihracatta Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri ise iş dönüp dolaşıp eğitimdeki bu seviyeye ve kaliteye geliyor. Bunda da siz okul müdürleri ve milli eğitim yöneticilerinin emeği ve gayretleri var. Sizlerden bir ricam da dilde hassasiyettir. İlimizin dili tatlı ama İstanbul Türkçemizi, temiz, akıcı ve berrak Türkçemizi gençlerimize öğretip kullandırmalıyız. İstanbul Kadıköy Kaymakamlığım dönemimde öğretmenlerimize yönelik diksiyon kursu açmıştık. Bu kurslar çok işe yaramıştı. İlimizde de böyle bir uygulama yapabiliriz.”

Vali Karahan'ın konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz “Kaliteli Bir Eğitim İçin Yaptığımız Çalışmalar” konulu sunum eşliğinde eğitim alanında yapılan çalışmaları değerlendirdi. Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin bölümleri hakkında yaptıkları değerlendirmelerin ardından sona erdi.