Vatanda?lar? telefonla arayarak 250 bin TL doland?ran 2 ?ah?s tutukland?

Denizli'de telefonla arad?klar? ?ah?slara kendilerini polis ve jandarma olarak tan?t?p yakla??k 250 bin TL doland?ran 2 ?ah?s Jandarma Su? Ara?t?rma Timi (JASAT) ekiplerinin dikkatli takibi sayesinde k?sk?vrak yakaland?. Adliyeye sevk edilen ?ah?slar tutuklanarak cezaevine g?nderildi.

JASAT ekipleri Denizli ve Burdur'dan gelen telefonla doland?r?c?l?k ?ikayetleri ?zerine ara?t?rma ba?latarak ?ah?slar?n pe?ine d??t?. Denizli'de yakla??k 15 g?n ?nce kent merkezinde bulunan bir vatanda?? telefon ile arayarak polis olduklar?n? belirten Hasan Y. ve Fatih D. isimli ?ah?slar 200 bin TL alarak ortadan kayboldular. Aradan biraz zaman ge?mesinin ard?ndan Honaz il?esinde ba?ka bir vatanda?? telefon ile aramalar?n?n ard?ndan 10 bin TL doland?rd?lar. Jandarma ekiplerinin takibe ba?lamas?n?n ard?ndan, Burdur'da birka? g?n ?nce ya?l? bir vatanda?a polis ve jandarma olduklar?n? belirten 2 ??pheli ?ah?s 15 bin TL ald?. Yakla??k olarak 250 bin TL vatanda?? doland?ran ?ah?slar, kulland?klar? arac?n plakas?n?n tespit edilmesinin ard?ndan, Burdur'dan Denizli istikametine geldi?i s?rada Polis ve Jandarma Su? Ara?t?rma Timi ekiplerince k?sk?vrak yakaland?.

Burdur'a g?t?r?len Hasan Y. ve Fatih D. adliyeye sevk edilerek, ??kar?ld?klar? mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine g?nderildi.