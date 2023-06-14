Vatandaştan sel bölgesini yalnız bırakmayan Başkan Arslan'a teşekkür

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Belevi Mahallesinde yoğun yağışın ardından meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye giderek yaraları kısa sürede saran Başkan Arslan'a vatandaşlar teşekkür etti.

Denizli'de geçtiğimiz günlerde etkisini göster yağış bir çok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Bu noktalardan biri olan Çameli ilçesine bağlı Belevi Mahalleside şiddetli yağışın ardından selden nasibini aldı. Sokağı çamurla bulayan selin ardından Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Kısa sürede ekiplerin yoğun çalışmasıyla bölge eski haline getirildi.

Bölge halkı afetten zarar gören yerlerin hızla yapılmasının ardından Başkan Arslan'a teşekkür etti. Mahalle muhtarı Hakan Acar, “Afetten zarar gören yerler hızlı bir şekilde temizlik çalışması yapılmaktadır. Emeği geçen başta Büyükşehir Başkanımız Osman Zolan ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a teşekkür ediyoruz” dedi.