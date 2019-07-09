‘Vekaletle kurban' kesiminde hedef 2018 bağışçı sayısını geçmek

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) organize ettiği ‘Vekaletle Kurban Organizasyonu'nda bu yıl Denizli'de hedefin ise 2018 yılı yapılan 4 bin 9 bağışçı sayısını geçmek olduğu kaydedildi. TDV 2019 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 TL, yurtdışında ise 725 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Vekaletle Kurban Organizasyo'nu tanıtım toplantısı Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Palabıyık, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ahmet Ünal, İl Müftü Yardımcısı Hamide Belgrat, ilçe müftüleri, vaizler, müftülük personeli, il genelinde görev yapan din görevlileri ile Kur'an kursu öğreticileri katıldı.Toplantıda konuşan İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Palabıyık, TDV'nin yardımsever milletimizin, 145 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdığını söyleyerek, “İslam aleminin umudu ve ümidi necip milletimizdir. Bizler bin yıl İslam'a bayraktarlık yapmış bir ecdadın bize miras bıraktığı misyonun varisleriyiz. Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle yakınlaşmamıza, gönüllerinizi önceden olduğu gibi bugün de bağlayacak, sevgi ve muhabbetin oluşmasına vesile olacak muhteşem ibadette yerimizi almalıyız. TDV 2019 vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 890 TL, yurtdışında ise 725 TL olarak belirlendi” dedi.

Müracaatlar 10 Ağustos ta sona erecek

TDV'nın hazırladığı sinevizyon gösterimi sonrasında konuşan Başkanlık Vaizi Ahmet Ünal ise 2018 yılında vekâletle kurban kesim programı kapsamında 430 bin 8 hisse kurbanın kesilerek dağıtıldığını ifade eden Ünal, 2019 yılında ise hayırsever vatandaşların katkıları ve din görevlilerimizin gayretleri ile kurban bağış sayısını bu yıl 500 bin hisse olarak hedeflendiğini belirterek, “Kayıtlara göre Denizli'de 2017 yılında 1 bin 965 hisse kurban bağışı yapılmış, 2018 yılı verilerine göre de 4 bin 9 kurban hissesi ile yapılan bağış yüzde 104 oranında artış göstermiştir. Bu büyük bir başarıdır. İnşallah siz değerli din gönüllüsü kardeşlerimizin gayretleriyle ve hayırsever milletimizin destekleri ile 500 bin hisse hedefimize ulaşmayı arzu ediyoruz. TDV olarak bu yıl vekâlet yoluyla kurban organizasyonuna PTT ve anlaşmalı bankalar üzerinden müracaatın son günü 9 Ağustos, Müftülüklere müracaatın son günü ise 10 Ağustos'ta sona erecek” diye konuştu.