Veliler eğitimlerle destekleniyor, aile içi iletişim güçleniyor

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan Aile Okulu Projesi ile eğitimin en önemli paydaşı olan veliler farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenerek aile içi iletişimin güçlenmesine katkı sağlıyor. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici Merkezefendi İlçesi Necla-Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen Aile Okulu projesi çerçevesinde yapılan eğitimlerde velilerle bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Müdür Ekici “Aile okulu eğitimleri, ebeveynlere çocuklarının evde öğrenim ve gelişimlerini desteklemek için ihtiyaç duydukları araç ve bilgileri sağlamak üzere tasarlanmış eğitim programları veya atölye çalışmalarıdır. Bu eğitimler, öğretmenler ve okul personeli ile etkili iletişim, çocuklara ev ödevlerinde ve akademik zorluklarda yardımcı olma stratejileri, sağlıklı sosyal ve duygusal gelişimi teşvik etmenin yolları gibi çeşitli konuları içermektedir. Aile okulu eğitimleri, ebeveynlere bu kaynakları ve desteği sağlayarak, çocukların okulda ve sonrasında başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları rehberlik ve desteği almalarına yardımcı olmaktadır. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimlerimizle tüm velilerimize ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.