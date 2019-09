Veliler ellerine malzeme listesini alıp kırtasiyenin yolunu tuttu

Denizli'de yeni eğitim öğretim yılına hazırlık yapmaya günler öncesinden başlayan öğrenciler ve veliler, ellerine malzeme listeleri alıp kırtasiyelerin yolunu tuttu. Fiyatların normal seyrinde olduğu kırtasiyelerde satıcılar okul sezonunda gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlıyor. Okulların açılmasına bir gün kala özellikle eğitim hayatına yeni başlayacak öğrencileri heyecan sardı. Hazırlık yapmaya başlayan öğrenciler ve velileri son aşama olan kırtasiyelere yöneldi. Okuldan verilen malzeme listelerini alıp kırtasiyelerin yolunu tutan veliler, masrafların artmasına rağmen fiyatlardan geçtiğimiz senelere göre memnun olduklarını dile getirdiler. Satıcılar ise yoğun ilgiden memnun olduklarını belirttiler.

Okula yeni başlayacak olan oğlu için kırtasiye alışverişi yapan Burcu Avcu, “Fiyatlar bana normal geliyor. Yani piyasaya baktığında zaten seçenek çok. Biz ana sınıfından birinci sınıfa geçtiğimiz için boyalarımız vs. zaten var. Güzel yazı defterleri, dosya vs. bu sene alacağız. Ana sınıfında daha çok masraf var. Şu an alacağım şey daha az. Ben ana sınıfı ihtiyaçları için 500 liralık masraf yapmıştım, şu an 200 lirayı bulmayacak benim masrafım” diye konuştu.

Okul açılacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Defne Özban, “Okul alışverişi yapmaya geldim. Kalem, kitap, silgi, cetvel, keçeli kalem, hamur ve dosya aldım. 2. sınıfa geçtim” dedi.