Veremi en iyi çizen ve yazıya döken öğrenciler ödüllerini aldı

Denizli'de ‘Verem Hastalığı ve Korunma Yolları' konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenlenerek dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

01-07 Ocak Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası etkinlikleri çerçevesinde Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Verem Hastalığı ve Korunma Yolları' konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenlenerek dereceye giren öğrencilere ödül verildi. 76. Verem Eğitimi ve Propaganda haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim ve kompozisyon yarışması törenine birçok kurum yetkilileri ile dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı. Ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Betül Abdüloğlu, verem hastalığı hakkında bilgi vererek hastalıkta erken tanının hayat kurtardığına, erken tanı içinde hastalık hakkında bilinçlenmenin önemli olduğuna değindi ve bu yarışmanın toplumdaki bilinçlenmeye büyük katkısı olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de Denizli'de kurumlar arası işbirliği içerisinde güzel projelerin ortaya çıktığını Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da sağlık konusunda her zaman işbirliği yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte okul öncesinden başlayarak tüm okul çağı ruplarında çeşitli eğitimlerle çocuklarımızı sağlıklı yetiştirmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Verem hastalığına baktığımızda da bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve bu konuda bilinçli olmamız gerektiğini biliyoruz. Okullarda düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye 6 öğrenci girse de bunun sahadaki karşılığı noktasında binlerce öğrenci ve ailelerinde farkındalık oluşuyor. Dereceye giren öğrencilerimizi gözlerinden öpüyorum. Onları yetiştiren kıymetli ailelerine, öğretmenlerimize ve okul müdürlerimize çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

“İlimizde geçen yıl 100 yeni vaka tespit edilmiştir”

2021 yılında dünyada yaklaşık 10,6 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıktığını ve 1,6 milyon insanın tüberkülozdan hayatını kaybettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de şöyle devam etti:

“2021 yılında tüberküloz, bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölüm sebepleri arasında COVID-19'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye'ye baktığımızda uzun yıllar Doğrudan Gözetimli Tedavi ile verem hastalığıyla mücadele verilirken, Doğrudan Gözetimli Tedavinin başlatıldığı pilot illerden biri olan ilimizde geçen yıl 100 yeni vaka tespit edilmiştir. Verem mikrobu ölmedi, hep aramızda yaşıyor. O yüzden dikkatli olmalı öksürük, kilo kaybı, iştahsızlık olduğunda, özellikle öksürürken ağzımızdan kan geliyorsa hemen Verem Savaş Dispanserine başvurmalıyız”

Konuşmaların ardından ödül töreni düzenlendi. Resim alanında Sarayköy Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu'ndan Demet Nida Özgör 1., Merkezefendi Abalıoğlu Yem Sanayi Ortaokulu'ndan Asya Özdemir 2., Merkezefendi Şemikler Ortaokulu'ndan Elis Koyuncu 3. oldu. Komposizyon yarışmasında da Pamukkale Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Fatma Ede 1., Baklan Limak Hüsamettin Tuyji Anadolu Lisesi'nden Sibel Karakuş 2. , Sarayköy Anadolu Lisesi'nden Medine Begüm Oğuzkan 3. oldu. Ayrıca Doğrudan Gözetimli Tedavi çalışmalarında başarılı olan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.