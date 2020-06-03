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Veteriner hekim takla atan otomobilde hayatını kaybetti

Denizli’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, kaza Çardak ilçesi Cumalı mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Oğuz Kaan Demiröz (26) idaresindeki 20 ABK 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole girdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Baklan ilçesinde veteriner hekim olduğu öğrenilen Demiröz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı.

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