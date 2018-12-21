Vicdansız sürücü köpeğe çarpıp arkasına bakmadan kaçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine minibüs çaptı. Minibüs sürücüsünün arkasına bile bakmadan kaçtığı olayda, köpek olay yerinde feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay birkaç gün önce Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi Huzur Caddesi'nde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe, yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan köpek, dakikalarca can çekiştikten sonra öldü. Çevredeki vatandaşlar ile sürücülerin yol kenarına aldığı köpek, ekipler tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Hızlı olduğu öne sürülen ve plakası henüz belirlenemeyen minibüsün şoförü ise, iddiaya göre durup hayvana müdahale etmek yerine arkasına bile bakmadan olay yerinde uzaklaştı.

Olaya hayvansever vatandaşlar büyük tepki gösterirken inceleme başlatıldı.