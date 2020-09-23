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Y. Denizlispor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Antalyaspor deplasmanı öncesi tüm hızıyla çalışmaları sürdürüyor.

Yeşil-siyahlı ekip tam kadro olarak Haluk Ulusoy Tesisleri'nde akşam idmanı gerçekleştirdi.


Denizlispor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Ege temsilcisi ekip Haluk Ulusoy Tesisleri'nde tam kadro olarak akşam idamı gerçekleştirdi. Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmaları gerçekleştirdi. 28 Eylül Pazartesi günü Akdeniz ekibine konuk olacak olan Denizlispor'da eksik bulunmazken Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Hadi Sacko cezalı durumda olduğu için forma giyemeyecek.

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